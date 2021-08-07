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Россияне Красильников и Стояновский заработали серебро ОИ в пляжном волейболе

Они проиграли в финале норвежцам

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали серебряными призерами летних Олимпийских игр-2020 в турнире по пляжному волейболу.

В финале россияне уступили норвежцам Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Сандли Соруму. Результат встречи - 2:0 (21:17, 21:18) в пользу норвежских спортсменов.

Россияне до этого никогда не доходили до финала соревнований по пляжному волейболу в рамках Олимпийских игр. Лучшим достижением спортсменов из России было четвертое место на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, тогда Красильников в паре с Константином Семеновым проиграл в матче за третье место сборной Нидерландов.

Пляжный волейбол входит в программу Олимпийских игр с 1996 года.

Это 63-я медаль в активе сборной России на Олимпиаде в Токио, у нее 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.

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