"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче под руководством Семина

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" в воскресенье сыграли вничью с подмосковными "Химками" в выездном мачте третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок в Химках завершился со счетом 1:1. За ростовчан гол на 14-й минуте забил Николай Комличенко. На 70-й минуте Денис Глушаков с пенальти забил ответный мяч.

Таким образом, "Ростов" сыграл вничью после двух поражений подряд. Это был первый матч под руководством Юрия Семина, который возглавил команду после ухода Валерия Карпина в сборную России по футболу. На 36-й минуте за споры с арбитром Семин получил желтую карточку. В следующем туре 14 августа "Ростов" примет ЦСКА.

"Химки" набрали четыре очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице. "Ростов" с одним баллом покинул последнее место. Там теперь располагаются "Крылья Советов", которые после трех туров имеют ноль очков в активе.