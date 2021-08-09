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Акинфеев взял вину на себя за поражения ЦСКА от "Локомотива" и "Динамо"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев считает себя виноватым в поражениях от столичных "Локомотива" и "Динамо" в матчах РПЛ.

"Причина поражений в нас, нашей игре. Мы играем третий матч подряд недопустимо для ЦСКА. Хочется видеть больше игр в атаку и видеть немножко другой ЦСКА", - сказал Акинфеев в интервью пресс-службе армейского клуба.

"Понятно, что вратарь должен выручать. В этих матчах я не выручил, поэтому полностью вину беру на себя", - сказал Акинфеев.

Матчи ЦСКА против "Локомотива" завершились поражением армейского клуба с одинаковым счетом 1:2. В трех турах ЦСКА набрал 3 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.

футбол ФК ЦСКА Игорь Акинфеев

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