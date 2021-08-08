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Лионель Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Аргентинский футболист Лионель Месси не смог сдержать слез во время прощальной пресс-конференции после объявления о его уходе из испанского клуба "Барселона". Мероприятие транслируется на сайте "Барселоны".

Месси выразил сожаление, что ему придется покинуть клуб, за который он выступал с 2004 года, хотя он не хотел принимать подобное решение. Он также рассказал, что его семью ждут серьезные изменения, так как им придется переехать вместе с тремя маленькими детьми. Футболист назвал возможным продолжение карьеры во французском "Пари Сен-Жермене", но подчеркнул, что договоренностей пока нет.

О том, что Месси уйдет из "Барселоны", стало известно 5 августа. Еще в 2020 году футболист сам заявлял о желании покинуть клуб, однако в сентябре было объявлено, что Месси продолжит выступать за "Барселону". Тогда он объяснил решение, что ему пришлось бы заплатить 700 миллионов евро или судиться с родным клубом, а это Месси счел неприемлемым.

В составе каталонского клуба Месси выиграл свыше трех десятков турниров, включая Лигу чемпионов, стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".

Лионель Месси Барселона

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