Иностранных тренеров сборной России по гребле оставят для обучения отечественных

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Федерация спортивной гребли России рассчитывает продлить соглашения с иностранными тренерами сборной России по академической гребле Джанни Постильоне и Миколасом Масилионисом, заявил старший тренер национальной команды Дмитрий Ковалев.

"Все лидеры мировой академической гребли имеют иностранных тренеров. Отечественные тренеры сейчас раздергивают своих спортсменов по экипажам. Когда приходит независимый специалист - он объединяет, оставляет все противоречия вне команды, создает нормальную командную атмосферу, когда все работают на результат", - сказал Ковалев в ходе онлайн-конференции во вторник.

"Они (Постильоне и Масилионис) до 2024 года помогут нам в обучении тренеров, а также изменить менталитет нашего гребного сообщества", - добавил он.

Сборная команда по академической гребле на Играх в Токио пополнила копилку олимпийской команды двумя серебряными медалями, их завоевали Анна Пракатень, а также Василиса Степанова и Елена Орябинская (в распашной двойке).