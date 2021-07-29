Россиянки Орябинская и Степанова завоевали серебро ОИ в академической гребле
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова стали серебряными призерами Олимпийских игр в Токио в академической гребле в двойках распашных без рулевого.
Время российских спортсменок – 6 минут 51,45 секунды.
Первыми стали новозеландки Грэйс Прендергаст и Керри Гоуле (6:50.19), третьими - канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).
В активе россиян теперь 7 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей.