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Россиянки Орябинская и Степанова завоевали серебро ОИ в академической гребле

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова стали серебряными призерами Олимпийских игр в Токио в академической гребле в двойках распашных без рулевого.

Время российских спортсменок – 6 минут 51,45 секунды.

Первыми стали новозеландки Грэйс Прендергаст и Керри Гоуле (6:50.19), третьими - канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).

В активе россиян теперь 7 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей.

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