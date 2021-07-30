Олимпиада TOKYO 2020

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Россиянка Пракатень завоевала серебро Олимпиады в академической гребле

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Анна Пракатень стала серебряным призером летней Олимпиады-2020 в Токио, финишировав второй в соревновании по академической гребле среди одиночниц.

Первое место заняла новозеландка Эмма Твигг, преодолевшая дистанцию за 7 минут 13,97 секунды. Ее преимущество перед россиянкой составило 3,42 секунды.

Третьей стала представительница Австрии Магдалена Лобниг, уступившая победительнице 5,75 секунды.

Таким образом, число медалей, завоеванных российскими спортсменами на Играх, достигло 29 – 8 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых.

Российские триумфаторы Олимпиады-2020

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