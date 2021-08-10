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ФК "Урал" уволил главного тренера

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Урал" (Екатеринбург) прекратил сотрудничество с главным тренером Юрием Матвеевым, сообщает пресс-служба команды.

"Юрий Матвеев и руководство ФК "Урал" пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества. Наш клуб гордится Юрием Александровичем, который с первых дней своей тренерской карьеры работал в системе "Урала"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что имя нового главного тренера "Урала" будет объявлено во вторник.

Матвеев работал на различных тренерских должностях в "Урале" с 2008 года, главным тренером стал в 2020 году, до этого работал на аналогичной должности в 2011 году.

После трех туров РПЛ "Урал" занимает 15-е место в таблице чемпионата, набрав два очка.

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