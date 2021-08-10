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Карпин провел встречу с Дзюбой

Долгое время их связывали конфликтные отношения

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился в Санкт-Петербурге с футболистами местного "Зенита", на которых он рассчитывает в национальной команде, сообщает Eurostavka.

Среди них – нападающий Артем Дзюба, которого связывали с Карпиным конфликтные отношения. Общение проходило на протяжении двух часов.

Отмечается, что до этого Карпин во вторник встречался с другими игроками "Зенита" - Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым.

Ранее Карпин возглавлял "Спартак" - в тот период, когда цвета защищал ныне выступающий за "Зенит" Дзюба. Покинув "Спартак", Дзюба обвинил Карпина в необъективном к нему отношении.

Между тем, возглавив в июле сборную России, Карпин заявил, что непростые взаимоотношения с Дзюбой не повлияют на перспективы форварда в национальной команде.

футбол Валерий Карпин Артем Дзюба

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