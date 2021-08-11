Жар-птица Жаришка стала талисманом ЧМ по пляжному футболу в России

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола утвердила талисман чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России, сообщает пресс-служба ФИФА.

Им стала жар-птица Жаришка.

"Жаришка вдохновлена славянским фольклором и воплощает как традиционные черты жар-птицы, так и напор и энергетику пляжного футбола. Идея выбрать это мифическое животное родилась благодаря превосходному дизайну красно-желтой жар-птицы, появившейся на потрясающем официальном постере и официальной эмблеме турнира. Жаришка станет первым официальным талисманом в истории крупнейшего чемпионата по пляжному футболу", - говорится в сообщении.

"Жаришка - поразительный персонаж, который будет развлекать и вовлекать болельщиков всех возрастов, особенно детей. Это восхитительный символ радости и восторга от Чемпионата мира по пляжному футболу FIFA, который поможет поведать историю мероприятия более широкой аудитории. Вместе с другими визуальными материалами, созданными для турнира, Жаришка сыграет ключевую роль в привлечении внимания людей к этому празднику пляжного футбола", - отметил директор по маркетингу ФИФА Жан-Франсуа Пати.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа 2021 года.