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УЕФА выделит европейским клубам до $7 млрд в качестве финпомощи

УЕФА выделит европейским клубам до $7 млрд в качестве финпомощи
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - УЕФА готовит пакет помощи европейским футбольным клубам для преодоления последствий пандемии COVID-19, предусматривающий создание фонда финансирования объемом от двух до 6 млрд евро ($2,35-7 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Клубы, как планируется, будут иметь возможность привлечь финансовые средства из этого фонда по более низким процентным ставкам, а также реструктурировать с помощью них уже имеющиеся займы на более долгий период - от пяти до 7 лет. Ранее в апреле Bloomberg также сообщал, что УЕФА вела предварительные переговоры с британской инвестиционной компанией Centricus Asset Management о выделении средств.

Создание фонда финансирования является одним из трех элементов стратегии, разрабатываемой спортивной организацией для преодоления последствий COVID-19. Эта стратегия также предусматривает создание денежного резерва на случай кризисных ситуаций и введение новых правил в положение УЕФА о финансовом фэйр-плей, которое предназначено для борьбы с нечестной конкуренцией между клубами.

В частности, УЕФА планирует ввести ограничения на зарплаты футболистов. Это, как считают разработчики плана, прекратит практику, когда только клубы с богатыми владельцами, такие как британский "Челси" и "Манчестер Сити", могут позволить себе контракты с наиболее результативными футболистами.

Пакет помощи УЕФА разрабатывается в тяжелое для европейского футбола время. Во время сезона 2019-2020 годов он впервые после экономического кризиса 2008 года столкнулся с финансовыми проблемами - выручка сократилась на 13% до 25,2 млрд евро.

Эти трудности затронули даже наиболее престижные футбольные клубы. Испанская "Барселона" в этом месяце не смогла продлить контракт с Лионелем Месси, лучшим бомбардиром чемпионата Испании из недостатка финансовых средств. В результате Месси перешел во французский "Пари Сен-Жермен".

футбол УЕФА

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