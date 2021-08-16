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Внук Мохаммеда Али прокомментировал свой дебют в профессиональном боксе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американец Нико Али Уолш назвал продолжением наследий своего легендарного деда Мохаммеда Али после победы в дебютном поединке на профессиональном ринге.

"Для меня большая честь сказать, что сегодня я продолжил историю. Спасибо от всего сердца всем, кто меня поддерживал", - написал 21-летний боксер в инстаграме.

"Я привел своего деда на ринг, надев его шорты в первый и последний раз в качестве профессионального бойца. Я более чем горжусь тем, что могу сказать: наследие продолжается", - отметил он.

14 августа Нико Алит Уолш дебютировал на профессиональном ринге, приняв участие в боксерском вечере промоутерской компании Top Rank. Он победил своего соотечественника 29-летнего Джордана Уикса техническим нокаутом в первом раунде.

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