Внук Мохаммеда Али прокомментировал свой дебют в профессиональном боксе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американец Нико Али Уолш назвал продолжением наследий своего легендарного деда Мохаммеда Али после победы в дебютном поединке на профессиональном ринге.

"Для меня большая честь сказать, что сегодня я продолжил историю. Спасибо от всего сердца всем, кто меня поддерживал", - написал 21-летний боксер в инстаграме.

"Я привел своего деда на ринг, надев его шорты в первый и последний раз в качестве профессионального бойца. Я более чем горжусь тем, что могу сказать: наследие продолжается", - отметил он.

And the pro career for the grandson of The Greatest is officially up and running 😤@NicoAliX74 (1-0, 1 KO) earns the first round stoppage!#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/kFOqPDZrSY — Top Rank Boxing (@trboxing) August 15, 2021

14 августа Нико Алит Уолш дебютировал на профессиональном ринге, приняв участие в боксерском вечере промоутерской компании Top Rank. Он победил своего соотечественника 29-летнего Джордана Уикса техническим нокаутом в первом раунде.