Карпина не устроили спортивные показатели Дзюбы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Нападающие Артем Дзюба и Александр Соболев не были включены в список футболистов сборной России на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022 из-за низких спортивных показателей, заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

"Дзюба и Соболев сейчас не в лучшей спортивной форме, Артем вчера не попал в стартовый состав "Зенита", Соболев также не играл за "Спартак" (против "Урала" - ИФ). Мое мнение, чтобы играть в сборной, надо играть за свой клуб", - сказал Карпин на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что выборы капитана команды состоятся в ходе тренировочного сбора.

"Будет список игроков, которые могут быть капитаном. Капитан будет определяться на сборах. Меня не волнует, как это произойдет, может я выберу, может команда", - отметил Карпин.

По словам Карпина, двери для Дзюбы в сборной не окончательно закрыты.

"У нас отношения "тренер – игрок". Недавно мы больше часа общались, поговорили о том, что мне было интересно. Мне не до конфликтов: если мы посчитаем, что он может принести пользу, он будет в команде", - сказал Карпин.

"Дзюба сказал, что хочет и мечтает играть за сборную", - добавил он.

Ранее в понедельник Карпин назвал состав сборной России на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Многолетнего капитана команды Дзюбы из "Зенита", а также спартаковца Соболева, в списке приглашенных не оказалось.

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сыграет 1 сентября в Москве с Хорватией, 4 сентября в Никосии с Кипром и 7 сентября в Москве в Мальтой.