Карпин заявил об отсутствии у Акинфеева планов возвращаться в сборную

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил об отсутствии планов у вратаря Игоря Акинфеева возвращаться в национальную команду.

"Виталий Кафанов (тренер вратарей сборной России - ИФ) разговаривал с ним. Игорь отказался, ему нужно проводить время с семьей, восстанавливаться. Это нормально", - сказал Карпин.

По окончании ЧМ-2018 в России вратарь ЦСКА Акинфеев объявил о завершении выступлений в сборной России.