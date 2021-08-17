Анчелотти заявил об отсутствии планов возвращать Роналду в "Реал"

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Реал" не строит планы по переходу нападающего Криштиану Роналду обратно из туринского "Ювентуса", заявил главный тренер испанской команды Карло Анчелотти.

"Криштиану - легенда "Реала", и я его очень люблю и уважаю. Я никогда не думал подписывать его", - написал Анчелотти в твиттере.

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

Ранее СМИ сообщали о возможном возвращении португальского футболиста в "Реал".

36-летний Роналду играл в "Реале" с 2009 по 2018 год. В составе мадридского клуба он по два раза выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, четыре раза – Лигу чемпионов, три – клубный чемпионат мира. Он является лучшим бомбардиром в истории "Реала": 451 гол в 438 матчах.

Из "Реала" Роналду перешел в "Ювентус", где по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Италии, один раз – Кубок Италии.