Íóðìàãîìåäîâ íàçâàë Ðîíàëäó ëó÷øèì â èñòîðèè ôóòáîëà
Ìîñêâà. 2 àïðåëÿ. INTERFAX.RU - Áûâøèé ÷åìïèîí UFC â ëåãêîì âåñå ðîññèÿíèí Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ ñ÷èòàåò íàïàäàþùåãî èòàëüÿíñêîãî "Þâåíòóñà" è ñáîðíîé Ïîðòóãàëèè Êðèøòèàíó Ðîíàëäó ëó÷øèì ôóòáîëèñòîì çà âñþ èñòîðèþ.
"Äëÿ ìåíÿ â ôóòáîëå ýòîò ÷åëîâåêó ëó÷øèé çà âñþ èñòîðèþ. Îí åùå â 2004 ãîäó áûë, êîãäà Ïîðòóãàëèÿ ïðîèãðàëà Ãðåöèè (â ôèíàëå ÷åìïèîíàòà Åâðîïû), - è äî ñèõ ïîð. Â ýòîì ñåçîíå îí çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â ãîíêå áîìáàðäèðîâ Ñåðèè À. 16 ëåò íà âåðøèíå è èãðàåò íà òàêîì óðîâíå", - ñêàçàë Íóðìàãîìåäîâ â ýôèðå YouTube-êàíàëà UFC Russia.
Ðîíàëäó, êîòîðûé òàêæå âûñòóïàë çà "Ñïîðòèíã", "Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä" è "Ðåàë", ñòàë ÷åìïèîíîì â òðåõ ðàçíûõ ñòðàíàõ (Àíãëèè, Èñïàíèè, Èòàëèè), îí ïÿòü ðàç ïîëó÷àë "Çîëîòîé ìÿ÷". Êðîìå òîãî, â ñîñòàâå ÌÞ âûèãðàë Ëèãó ÷åìïèîíîâ îäèí ðàç, â "Ðåàëå" – ÷åòûðå ðàçà. Â ñîñòàâå ñáîðíîé Ïîðòóãàëèè âûèãðàë ïî ðàçó ÷åìïèîíàò Åâðîïû è Ëèãó íàöèé.
Íóðìàãîìåäîâ îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà îáúÿâèë î çàâåðøåíèè êàðüåðû, îñòàâøèñü íåïîáåäèìûì áîéöîì: 29 ïîáåä â 29 áîÿõ.