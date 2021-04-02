Ïîèñê
ÕðîíèêàÏàíäåìèÿ êîðîíàâèðóñàÎáíîâëåíî â 19:14

Íóðìàãîìåäîâ íàçâàë Ðîíàëäó ëó÷øèì â èñòîðèè ôóòáîëà

Ìîñêâà. 2 àïðåëÿ. INTERFAX.RU - Áûâøèé ÷åìïèîí UFC â ëåãêîì âåñå ðîññèÿíèí Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ ñ÷èòàåò íàïàäàþùåãî èòàëüÿíñêîãî "Þâåíòóñà" è ñáîðíîé Ïîðòóãàëèè Êðèøòèàíó Ðîíàëäó ëó÷øèì ôóòáîëèñòîì çà âñþ èñòîðèþ.

"Äëÿ ìåíÿ â ôóòáîëå ýòîò ÷åëîâåêó ëó÷øèé çà âñþ èñòîðèþ. Îí åùå â 2004 ãîäó áûë, êîãäà Ïîðòóãàëèÿ ïðîèãðàëà Ãðåöèè (â ôèíàëå ÷åìïèîíàòà Åâðîïû), - è äî ñèõ ïîð. Â ýòîì ñåçîíå îí çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â ãîíêå áîìáàðäèðîâ Ñåðèè À. 16 ëåò íà âåðøèíå è èãðàåò íà òàêîì óðîâíå", - ñêàçàë Íóðìàãîìåäîâ â ýôèðå YouTube-êàíàëà UFC Russia.

Ðîíàëäó, êîòîðûé òàêæå âûñòóïàë çà "Ñïîðòèíã", "Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä" è "Ðåàë", ñòàë ÷åìïèîíîì â òðåõ ðàçíûõ ñòðàíàõ (Àíãëèè, Èñïàíèè, Èòàëèè), îí ïÿòü ðàç ïîëó÷àë "Çîëîòîé ìÿ÷". Êðîìå òîãî, â ñîñòàâå ÌÞ âûèãðàë Ëèãó ÷åìïèîíîâ îäèí ðàç, â "Ðåàëå" – ÷åòûðå ðàçà. Â ñîñòàâå ñáîðíîé Ïîðòóãàëèè âûèãðàë ïî ðàçó ÷åìïèîíàò Åâðîïû è Ëèãó íàöèé.

Íóðìàãîìåäîâ îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà îáúÿâèë î çàâåðøåíèè êàðüåðû, îñòàâøèñü íåïîáåäèìûì áîéöîì: 29 ïîáåä â 29 áîÿõ.

ôóòáîë UFC Êðèøòèàíó Ðîíàëäó Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ

Íîâîñòè ïî òåìå

Íîâîñòè

Áîëüøóíîâ âûèãðàë âñå ñâîè ñòàðòû íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè-2021

Áîëüøóíîâ âûèãðàë âñå ñâîè ñòàðòû íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè-2021

Ãëàâà öåíòðà çàÿâèë î öåëÿõ Òðóñîâîé âåðíóòüñÿ îò Ïëþùåíêî ê Òóòáåðèäçå

Þæíàÿ Êîðåÿ ñîîáùèëà ÌÎÊ î íàìåðåíèè ïðîâåñòè ÎÈ-2032 ñîâìåñòíî ñ ÊÍÄÐ

Ðàçãðîì îò Äàíèè âûáèë ñáîðíóþ Ðîññèè èç ìîëîäåæíîãî ×Å ïî ôóòáîëó

Ðàçãðîì îò Äàíèè âûáèë ñáîðíóþ Ðîññèè èç ìîëîäåæíîãî ×Å ïî ôóòáîëó

ÓÅÔÀ ñíÿë îãðàíè÷åíèÿ ïî ÷èñëó çðèòåëåé íà ñâîèõ òóðíèðàõ

Öçþ-ìëàäøèé çàùèòèë òèòóë ÷åìïèîíà WBO

Öçþ-ìëàäøèé çàùèòèë òèòóë ÷åìïèîíà WBO

Ðîññèÿ ïðîèãðàëà Ñëîâàêèè â îòáîðî÷íîì ìàò÷å ×Ì-2022

Ðîññèÿ ïðîèãðàëà Ñëîâàêèè â îòáîðî÷íîì ìàò÷å ×Ì-2022

Ñëîâàêèÿ - Ðîññèÿ. Îíëàéí

Ñëîâàêèÿ - Ðîññèÿ. Îíëàéí

Äçþáó ïðèçíàëè â ÔÈÔÀ ñàìûì ÿðêèì èãðîêîì îòáîðà íà ×Ì-2022

Äçþáó ïðèçíàëè â ÔÈÔÀ ñàìûì ÿðêèì èãðîêîì îòáîðà íà ×Ì-2022

Ëóêèí ïîêèíóë ïîñò ãëàâû Ïàðàëèìïèéñêîãî êîìèòåòà Ðîññèè èç-çà ñàíêöèé CAS

Ëóêèí ïîêèíóë ïîñò ãëàâû Ïàðàëèìïèéñêîãî êîìèòåòà Ðîññèè èç-çà ñàíêöèé CAS
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