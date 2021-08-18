Нурмагомедов заявил, что пока не спешит становиться профессиональным футболистом

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не собирается заниматься профессиональным футболом и подписывать контракт с клубом "Легион-Динамо" из Махачкалы.

"С "Легион-Динамо" у нас хорошие отношения, хожу на их матчи, но самому выходить на поле у меня нет планов. Контракта с клубом я не подписывал, но я в любое время могу туда зайти, мне надо для этого всего пять килограмм скинуть. Все зависит от ситуации", - сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в среду.

В июне президент клуба "Легион-Динамо" экс-футболист "Анжи", "Терека" и "Крыльев Советов" Шамиль Лахиялов сообщил, что обратился к Нурмагомедову с предложением подписать контракт с ФК.

"Легион-Динамо" является клубом Футбольной национальной лиги-2 (ФНЛ-2, бывшая Профессиональная футбольная лига), третьего по статусу дивизиона в российском футболе.