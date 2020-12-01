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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46

Хабиб обсудит с главой МОК возможность включения ММА в программу ОИ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что будет лоббировать появление смешанных единоборств в программу Олимпийских игр.

Для этого он, в частности, встретится с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

"Включение ММА в Олимпиаду - одна из главных моих задач на ближайшие пару лет, мы уже работаем в этом направлении. В ближайшее время у меня будет много встреч, в том числе и с президентом Олимпийского комитета. Думаю, если не в Париже, то в Лос-Анджелесе у нас есть большие шансы продвинуть ММА", - приводит слова Нурмагомедова "Спутник Узбекистана".

Нурмагомедов, однако, отмечают, что некоторые особенности смешанных единоборств могут стать препятствием.

"Единственный вопрос - в жестокости вида спорта. На Олимпиаде не приветствуется это, они не хотят, чтобы было много крови. Но в плане узнаваемости, спонсорства, в плане интереса для телевидения, ММА, я думаю, что, если он войдет в программу Олимпиады, он будет на одном уровне с футболом и легкой атлетикой по интересу", - сказал он.

Летняя олимпиада в Париже пройдет в 2024 году, в Лос-Анджелесе – в 2028г.

ММА смешанные единоборства МОК Хабиб Нурмагомедов

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