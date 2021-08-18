Медведев вышел в третий круг турнира категории Masters в Цинциннати

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев завоевал путевку в третий круг турнира категории ATP Masters 1000 в Цинциннати (США).

Во втором раунде соревнования Медведев нанес поражение представителю США Маккензи Макдональду – 6:2, 6:2. Спортсмены провели на корте 59 минут.

Для Медведева этот матч стал первым на турнире, от участия в стартовом круге он был освобожден.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место, а на турнире в Цинциннати заявлен в качестве первой ракетки соревнования. Макдональд в рейтинге ATP фигурирует на 64-й строчке.

В следующем круге Медведев сыграет с 21-й ракеткой мира болгарином Григором Димитровым.

15 августа Медведев выиграл турнир категории Masters в Торонто. Он завоевал 12-й титул в карьере, в том числе четвертый – на соревнованиях серии Masters.

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составляет $4 млн 845,025 тыс.