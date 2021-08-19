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Названы претенденты на звание футболиста года по версии УЕФА

Названы претенденты на звание футболиста года по версии УЕФА
Жоржиньо
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал шорт-лист игроков, претендующих на звание лучшего футболиста Европы.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, тройку претендентов составили бельгиец Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), итальянец Жоржиньо, француз Н'Голо Канте (оба – "Челси").

На звание тренера года претендуют наставник сборной Италии Роберто Манчини, а также испанец Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и немец Томас Тухель ("Челси").

В шорт-лист тренеров вошли наставник сборной Швеции Петер Герхардссон, испанец Льюис Кортес ("Барселона"), англичанка Эмма Хейз ("Челси").

Обладатели наград будут известны 26 августа.

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