Месси вновь не попал в заявку на матч ПСЖ
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен не включил новичка команды аргентинца Лионеля Месси в заявку на матч чемпионата страны против "Бреста".
Заявка была обнародована пресс-службой клуба в пятницу. Игра в рамках третьего тура чемпионата Франции пройдет в этот же день на поле "Бреста", начало - 22:00 мск.
Le groupe parisien pour #SB29PSG ! 📋🔴🔵 pic.twitter.com/muWiWd7FSV— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 20, 2021
34-летний Месси, выигравший свыше 30 титулов в составе испанской "Барселоны", перешел в ПСЖ 10 августа, подписав с французским клубом двухлетний контракт. Дебют аргентинца в составе ПСЖ пока не состоялся. Он пропустил игру предыдущего тура против "Страсбурга".