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Месси вновь не попал в заявку на матч ПСЖ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен не включил новичка команды аргентинца Лионеля Месси в заявку на матч чемпионата страны против "Бреста".

Заявка была обнародована пресс-службой клуба в пятницу. Игра в рамках третьего тура чемпионата Франции пройдет в этот же день на поле "Бреста", начало - 22:00 мск.

34-летний Месси, выигравший свыше 30 титулов в составе испанской "Барселоны", перешел в ПСЖ 10 августа, подписав с французским клубом двухлетний контракт. Дебют аргентинца в составе ПСЖ пока не состоялся. Он пропустил игру предыдущего тура против "Страсбурга".

футбол Лионель Месси

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