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Футболист "Челси" Пулишич заразился коронавирусом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник лондонского футбольного клуба "Челси" Кристиан Пулишич сдал положительный тест на коронавирус, заявил главный тренер команды Томас Тухель.

"У него положительный тест, он должен соблюдать протоколы и не сможет участвовать в ближайшей игре", - приводит слова Тухеля пресс-служба "Челси".

22 августа "Челси" сыграет с лондонским "Арсеналом" в гостевом матче третьего тура чемпионата Англии.

22-летний футболист сборной США Пулишич перешел в "Челси" из дортмундской "Боруссии" в 2016 году.

футбол коронавирус

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