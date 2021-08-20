Волейболистки сборной России победили Францию на чемпионате Европы

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по волейболу нанесла поражение команде Франции в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы среди женщин.

Результат встречи, прошедшей в Белграде, - 3:1 (25:19, 14:25, 25:20, 25:18) в пользу сборной России.

Чемпионат Европы-2021 проходит в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Участие в турнире принимают 24 команды, разделенные на четыре группы по шесть сборных в каждой. Сборная России представляет группу А, в которой, помимо Франции, присутствуют Сербия, Бельгия, Азербайджан, а также Босния и Герцеговина.

Для выхода в плей-офф необходимо попасть в первую четверку в группе.

Сборная России является шестикратным чемпионом Европы, в последний раз она выигрывала титул в 2015 году. После этого "золото" ЧЕ дважды подряд выиграла Сербия, которая носит звание действующего чемпиона.

Следующий матч российские волейболистки проведут 22 августа против Азербайджана (начало – 18:00 мск).