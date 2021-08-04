Поиск
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееВолейбол15:30Женщины, 1/4 Финала, #4Подробнее

Волейболистки сборной России проиграли Бразилии в четвертьфинале

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Волейболистки сборной России проиграли соперницам из Бразилии в матче 1/4 финала Олимпийских игр, проходящих в Токио.

Результат встречи - 3:1 (23:25, 25:12, 25:19, 25:22) в пользу бразильянок.

Таким образом, российская команда лишается шансов на медали.

На групповом этапе сборная России выиграла три матча и потерпела два поражения. В плей-офф она вышла с четвертого места в своей группе.

В полуфинальном матче Бразилия сыграет против сборной Южной Кореи. Во втором полуфинале встретятся команды Сербии и США.

Олимпийские падения

14
Игрок сборной Франции по волейболу Бартелеми Чинениезе падает за борт во время матча против команды ПольшиВсадник Аринадта Чаватанонт из Таиланда падает с лошадиПреставительница Японии Фуна Накаяма во время соревнований по скейтбордингу Марокканский спортсмен падает во время забега на 3000 метров с препятствиямиЭшли Джонсон и Маргарет Стеффенс из Соединенных Штатов получили травму во время женского матча по водному полоДатская легкоатлетка Сара Петерсен упала в беге на 400 м с барьерамиГабриэль Медина из сборной Бразилии во время соревнований по серфингуГимнастка Юфэй Лу падает на матыСпортсмен из ЮАР Гифт Леотлела получил травму во время полуфинала в беге на 100 м среди мужчинИспанский гандболист Рауль Энтрериос после падения во время матча против ГерманииГолландский гонщик Матье Ван дер Пул упал на первом круге соревнований по маунтинбайкуРоссийская гимнастка Ангелина Мельникова упала с бревна во время выступления в командном многоборьеГреческий теннисист Стефанос Циципас Стефанос Циципас повредил правую ногу во время матча против Уго ГумбертаЯпонец Ю Ямамото перелетает через стену во время матча по софтболу
Игрок сборной Франции по волейболу Бартелеми Чинениезе падает за борт во время матча против команды Польши
Хроника 22 апреля – 04 августа 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
Олимпиада-2020

Новости
Олимпиада-2020

Одну золотую медаль завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Вену

Олимпиада-2020

Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото ОИ

Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото ОИ

Луи ван Гал вновь возглавил сборную Нидерландов по футболу

Юрий Семин назначен новым тренером "Ростова"

Юрий Семин назначен новым тренером "Ростова"
Олимпиада-2020

Гандболистки сборной России победили Черногорию и вышли в полуфинал

Олимпиада-2020

Олимпиада. 4 августа. Онлайн

Олимпиада. 4 августа. Онлайн
Олимпиада-2020

Две медали заработали россияне в очередной день Олимпиады

Две медали заработали россияне в очередной день Олимпиады
Олимпиада-2020

Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады

Олимпиада-2020

Россиянин Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады в греко-римской борьбе

Россиянин Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады в греко-римской борьбе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код