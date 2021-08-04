Волейболистки сборной России проиграли Бразилии в четвертьфинале

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Волейболистки сборной России проиграли соперницам из Бразилии в матче 1/4 финала Олимпийских игр, проходящих в Токио.

Результат встречи - 3:1 (23:25, 25:12, 25:19, 25:22) в пользу бразильянок.

Таким образом, российская команда лишается шансов на медали.

На групповом этапе сборная России выиграла три матча и потерпела два поражения. В плей-офф она вышла с четвертого места в своей группе.

В полуфинальном матче Бразилия сыграет против сборной Южной Кореи. Во втором полуфинале встретятся команды Сербии и США.