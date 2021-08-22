"Локомотив" одержал победу над "Краснодаром" в матче РПЛ
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Нападающий "Локомотива" Федор Смолов вышел в лидеры гонки бомбардиров Тинькофф Российской премьер-лиги, после двух мячей в ворота "Краснодара", которые принесли москвичам победу в матче 5-го тура.
"Локомотив" на домашней арене в Черкизове переиграл "Краснодар" со счетом 2:1. Оба года в составе хозяев на счету Смолова, гости ответили одним точным ударом в исполнении Джона Кордобы.
Фёдор Смолов признан лучшим игроком матча #ЛокоКраснодар 🔝 pic.twitter.com/EDGXj5lSH9— "Локомотив" (@fclokomotiv) August 22, 2021
"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. "Краснодар" располагается на девятой позиции (6).
На счету Смолова пять голов, он занимает первое место в споре бомбардиров.