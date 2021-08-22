"Локомотив" одержал победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

Игроки "Локомотива" Федор Смолов и "Краснодара" Виктор Классон (слева направо) Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Нападающий "Локомотива" Федор Смолов вышел в лидеры гонки бомбардиров Тинькофф Российской премьер-лиги, после двух мячей в ворота "Краснодара", которые принесли москвичам победу в матче 5-го тура.

"Локомотив" на домашней арене в Черкизове переиграл "Краснодар" со счетом 2:1. Оба года в составе хозяев на счету Смолова, гости ответили одним точным ударом в исполнении Джона Кордобы.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. "Краснодар" располагается на девятой позиции (6).

На счету Смолова пять голов, он занимает первое место в споре бомбардиров.