Поиск

"Крылья Советов" одержали первую победу в РПЛ, обыграв "Сочи"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Крыльев Советов" (Самара) одержали победу над ФК "Сочи" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча, которая проходила в Самаре, завершилась со счетом 1:0. Победу хозяевам принес гол Ивана Сергеева, забитый на 33-й минуте.

"Крылья Советов" одержали первую победу в чемпионате России и занимают 14-е место в таблице, набрав 4 очка. "Сочи" идут на четвертом месте, имея в активе 9 баллов.

В следующем туре "Сочи" сыграет с московским "Спартаком", а "Крылья Советов" встретятся с "Уфой", обе встречи пройдут 26 августа.

Футбол РПЛ Крылья Советов Сочи

Новости по теме

Новости

Рублев вышел в финал теннисного турнира Masters, обыграв Медведева

Рублев вышел в финал теннисного турнира Masters, обыграв Медведева

"Динамо" вышло в лидеры РПЛ, обыграв в большинстве "Урал"

"Арсенал" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

ЦСКА в большинстве победил "Ахмат" в чемпионате России по футболу

Медведев и Рублев встретятся в полуфинале турнира Masters в Цинциннати

Волейболистки сборной России победили Францию на чемпионате Европы

Волейболистки сборной России победили Францию на чемпионате Европы

Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира категории Masters в Цинциннати

Российский хоккеист Задоров перешел в "Калгари"

Карим Бензема продлил контракт с "Реалом"

Карим Бензема продлил контракт с "Реалом"

Надаль досрочно завершил сезон

Надаль досрочно завершил сезон
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код