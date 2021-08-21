"Крылья Советов" одержали первую победу в РПЛ, обыграв "Сочи"
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Крыльев Советов" (Самара) одержали победу над ФК "Сочи" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
Встреча, которая проходила в Самаре, завершилась со счетом 1:0. Победу хозяевам принес гол Ивана Сергеева, забитый на 33-й минуте.
"Крылья Советов" одержали первую победу в чемпионате России и занимают 14-е место в таблице, набрав 4 очка. "Сочи" идут на четвертом месте, имея в активе 9 баллов.
В следующем туре "Сочи" сыграет с московским "Спартаком", а "Крылья Советов" встретятся с "Уфой", обе встречи пройдут 26 августа.