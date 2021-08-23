Карпин назвал окончательную заявку сборной России на ближайшие матчи

Валерий Карпин Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с окончательной заявкой на сентябрьские матчи в рамках отборочной кампании ЧМ-2022.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в состав вошли следующие игроки:

вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Андрей Лунев ("Байер 04" Леверкузен), Сергей Песьяков ("Ростов");

защитники - Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва), Станислав Магкеев ("Локомотив" Москва), Сергей Петров ("Краснодар"), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев ("Зенит" Санкт-Петербург), Илья Самошников ("Рубин" Казань);

полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив" Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Алексей Миранчук ("Аталанта" Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия");

нападающие - Федор Смолов ("Локомотив" Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин ("Динамо" Москва).

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сыграет 1 сентября в Москве с Хорватией, 4 сентября - в Никосии с Кипром и 7 сентября - в Москве с Мальтой.