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Французский футболист Бека Бека перешел в "Локомотив"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Француз Алексис Бека Бека пополнил состав московского футбольного клуба "Локомотив", сообщает пресс-служба ФК.

"Алексис Бека Бека – игрок "Локомотива"! Французский полузащитник и "Локо" заключили соглашение сроком на 5 лет. Новый железнодорожник будет выступать за наш клуб под номером 8", - говорится в сообщении.

Предыдущим клубом футболиста был французский "Кан".

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