Французский футболист Бека Бека перешел в "Локомотив"
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Француз Алексис Бека Бека пополнил состав московского футбольного клуба "Локомотив", сообщает пресс-служба ФК.
"Алексис Бека Бека – игрок "Локомотива"! Французский полузащитник и "Локо" заключили соглашение сроком на 5 лет. Новый железнодорожник будет выступать за наш клуб под номером 8", - говорится в сообщении.
Предыдущим клубом футболиста был французский "Кан".
⚡️ Bienvenu à Loko, Alexis!— "Локомотив" (@fclokomotiv) August 23, 2021
🇫🇷 Алексис Бека Бека – игрок "Локомотива"! Французский полузащитник и "Локо" заключили соглашение сроком на 5 лет
🚂 Новый железнодорожник будет выступать за наш клуб под номером 8
🤝 Успехов, Алексис! pic.twitter.com/HyX8rmBnNE