Экс-игрок НХЛ Джимми Хейз умер в возрасте 31 года

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Выступавший в Национальной хоккейной лиге американский нападающий Джимми Хейз скончался на 32-м году жизни, сообщает пресс-служба хоккейного клуба колледжа Бостона, цвета которого он ранее защищал.

"Хоккейный клуб Бостонского колледжа убит горем из-за кончины Джимми Хейза. Наши мысли и молитвы направлены на семью Хейза", - говорится в сообщении.

Причины смерти не указываются.

В НХЛ Хейз выступал за "Чикаго", "Флориду, "Бостон" и "Нью-Джерси". В 334 матчах НХЛ он набрал 109 (54+55 по системе "гол+пас") очков. Его младший брат, 29-летний Кевин Хейз играет за "Филадельфию".