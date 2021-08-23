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Волейболистки сборной России впервые проиграли на ЧЕ-2021

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от Бельгии в матче очередного тура группового этапа чемпионата Европы-2021.

Результат встречи, прошедшей в Белграде, - 3:2 (29:31, 21:25, 25:13, 25:22, 15:11) в пользу бельгийских волейболисток.

Это первое поражение сборной России на турнире. Имея в своем активе также две победы, россиянки занимают в группе А второе место – 7 очков. Лидирует – Сербия (9 баллов). На третьем месте идет Бельгия (5), на четвертом – Босния и Герцеговина (3), на пятом – Франция (0), на шестом – Азербайджан (0).

В следующем матче сборная России сыграет с Сербией. Игра пройдет 25 августа и стартует в 21:00 мск.

Чемпионат Европы-2021 проходит в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Участие в турнире принимают 24 команды, разделенные на четыре группы по шесть сборных в каждой. Для выхода в плей-офф необходимо попасть в первую четверку в группе.

Сборная России является шестикратным чемпионом Европы, в последний раз она выигрывала титул в 2015 году. После этого золото ЧЕ дважды подряд выиграла Сербия, которая носит звание действующего чемпиона.

волейбол

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