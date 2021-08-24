Поиск

Сборная России крупно проиграла США на женском ЧМ по хоккею

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Хоккеистки сборной России потерпели поражение от национальной команды США в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира среди женщин.

Результат встречи в Калгари – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу американских хоккеисток.

Сборная США лидирует в группе А, набрав 9 очков, у российской команды 3 балла. Обе команды провели по три игры.

Второе место занимает Канада (6 очков), четвертое – Финляндия (0), пятое – Швейцария (0). Эти команды провели по две игры. Регламент позволяет выйти в плей-офф каждой из команд группы.

хоккей

Новости по теме

Новости

"Бенфика" вышла в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА

В Токио официально стартовали Паралимпийские игры

В Токио официально стартовали Паралимпийские игры

Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ

Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ

Карпин назвал окончательную заявку сборной России на ближайшие матчи

Карпин назвал окончательную заявку сборной России на ближайшие матчи

Глава РФС выступил за отказ от лимита на легионеров

Глава РФС выступил за отказ от лимита на легионеров

Рублев проиграл Звереву в финале турнира Masters в Цинциннати

"Ростов" впервые выиграл при Семине, победив "Нижний Новгород"

"Локомотив" одержал победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

"Локомотив" одержал победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

Рублев вышел в финал теннисного турнира Masters, обыграв Медведева

Рублев вышел в финал теннисного турнира Masters, обыграв Медведева

"Динамо" вышло в лидеры РПЛ, обыграв в большинстве "Урал"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код