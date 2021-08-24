Сборная России крупно проиграла США на женском ЧМ по хоккею
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Хоккеистки сборной России потерпели поражение от национальной команды США в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира среди женщин.
Результат встречи в Калгари – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу американских хоккеисток.
Сборная США лидирует в группе А, набрав 9 очков, у российской команды 3 балла. Обе команды провели по три игры.
Второе место занимает Канада (6 очков), четвертое – Финляндия (0), пятое – Швейцария (0). Эти команды провели по две игры. Регламент позволяет выйти в плей-офф каждой из команд группы.