Женская сборная России по биатлону сохранила максимальную квоту в Кубке мира

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Национальная команда России по биатлону сможет задействовать на каждом старте в рамках этапа Кубка мира максимально возможное число спортсменок, заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

"Женская сборная России сохранит в олимпийском сезоне максимальную квоту в Кубке мира. Как и год назад, мы сможем выставлять на старт каждой гонки шесть спортсменок", - сказал Майгуров, слова которого приводит пресс-служба СБР.



По словам Майгурова, вопрос о квотах был предметом внутреннего обсуждения между Международным союзом биатлонистов (IBU) и национальными федерациями из-за пандемии коронавируса, "которая не могла не повлиять негативно на подготовку и выступление всех стран, не только России".



"В конце концов, исполком IBU принял взвешенное решение рассчитать квоты не по результатам одного предыдущего сезона, как обычно, а суммарно по итогам двух последних сезонов", - отметил Майгуров.



"Это было сделано для того, чтобы дать дополнительный шанс отобраться на Олимпийские игры в Пекине тем спортсменам, которые пострадали от ковида. В сборной России с этим так или иначе столкнулось большинство, та же женская команда почти в полном составе переболела на вкатке", – подчеркнул глава СБР.

Кубок мира по биатлону в сезоне-2021/22 пройдет с 27 ноября по 20 марта.

С 5 по 19 февраля пройдут олимпийские соревнования по биатлону в рамках Игр-2022 в Пекине. Их результаты также войдут в зачет Кубка мира.