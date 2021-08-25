Осужденного условно Кушинашвили не допустили до чемпионата России по боксу

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Федерация бокса России сообщила о недопуске до участия в чемпионате России двукратного чемпиона страны по боксу Георгия Кушинашвили, который ранее был осужден на три года условно за хранение наркотиков и нападении на росгвардейца, сообщает пресс-служба ФБР.

"В связи с тем, что 10 сентября 2020 года в отношении Георгия Кушиташвили, входящего в состав спортивной сборной команды РФ по боксу, 235 Гарнизонным военным судом г. Москвы был внесен приговор (вступил в силу 22 сентября 2020 года), о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и на основании этого ему было назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок три года, с испытательным сроком два года, Федерацией бокса России принято решение исключить Кушиташвили из состава спортивной сборной команды РФ", - говорится в сообщении.

Также боксер отстранен от участия в официальных соревнованиях по боксу, проводимых Федерацией бокса России, по итогам которых формируется состав спортивной сборной команды РФ по боксу до 10 сентября 2022 года включительно.

2 февраля 2020 года сотрудники Росгвардии задержали в Москве Кушиташвили и его коллегу по рингу - Овика Оганнисяна. По словам представителя Росгвардии Валерия Грибакина, росгвардейцы обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться от стражей порядка в одном из подъездов.

"В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо", - сказал Грибакин. По его словам, в ходе личного досмотра у одного из задержанных был обнаружен и изъят пакетик с кокаином.

По версии следствия, Кушиташвили незаконно приобрел 0,61 грамм наркотического средства - кокаина, при задержании два раза ударил сотрудника Росгвардии в нос, чем "причинил ему физическую боль и нравственные страдания". Пострадавший получил закрытый перелом носа.

В ходе судебного процесса гособвинитель запросил для спортсмена наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Кушиташвили раскаялся в содеянном, а также извинился перед потерпевшим росгвардейцем и возместил ему вред в размере 200 тыс. руб.