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Сборная России проиграла Финляндии на женском ЧМ по хоккею

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Женская сборная России по хоккею уступила соперницам из команды Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира.

Встреча в Калгари завершилась со счетом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу финских хоккеисток.

В группе А Финляндия занимает третье место, набрав 3 очка в трех матчах. Сборная России – на четвертом месте: 3 очка в четырех матчах. По регламенту турнира группа А делегирует в плей-офф все пять команд.

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