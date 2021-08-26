Российский велогонщик Асташов выиграл золото Паралимпиады на треке

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU -

Россиянин Михаил Асташов стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио, выиграв индивидуальную гонку преследования на 3000 м в соревнованиях в велотреке.

В финальном заезде на круг опередил канадца Тристена Чернова.

При этом в квалификационном заезде российский велогонщик установил новый рекорд мира - 3 минуты 35,954 секунды.

Это четвертая золотая медаль в активе сборной России на Паралимпиаде-2020. Помимо этого, отечественные спортсмены заработали 1 серебряную и 2 бронзовые награды.

В Паралимпиаде принимают участие 4400 спортсменов, они разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Российские паралимпийцы выступят в 19 видах. В состав российской делегации на Паралимпийские игры в Токио вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Российские спортсмены в свете санкций CAS, запрещающих участвовать в Играх под государственной символикой РФ, выступают под флагом Паралимпийского комитета России.