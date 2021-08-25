Россия стала третьей в общем зачете Паралимпиады по итогам стартов среды

Валерия Шабалина Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали паралимпийских соревнованиях в Токио в среду.

Все награды в первый день розыгрыша медалей Паралимпиады-2020 в составе российской команды выиграли представители плавания.

Обладателями наград высшего достоинства стали Валерия Шабалина на дистанции 100 м баттерфляем, Роман Жданов – на 50 м брассом и Анастасия Гонтарь – на 50 вольным стилем.

Серебряным призером стал Андрей Николаев на 100 м вольным стилем.

Бронзовые медали завоевали Владимир Даниленко на 100 м на спине и Дарья Пикалова на 100 м баттерфляем.

В общем зачете сборная России занимает третье место. На первом месте находится Австралия (6 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовые медали), на втором – Китай (5, 1, 2).