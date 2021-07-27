Женская сборная России по гандболу проиграла Швеции
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские гандболистки уступили соперницам из Швеции в матче группового турнира Олимпийских игр, проходящих в Токио.
Результат встречи - 36:24 (15:9) в пользу команды Швеции.
Самым результативным игроком встречи стала шведка Карин Стромберг, набравшая 8 очков. Лучшая из россиянок - Полина Ведехина (5 очков).
Россия идет на четвертом месте в группе B, набрав 1 очко. Лидирует Швеция, имеющая в активе 4 балла.
В следующем матче россиянки встретятся с соперницами из Венгрии, игра пройдет 29 июля.
В плей-офф выходят четыре лучшие команды из каждой группы.
🏆 Олимпийские игры— Гандбол России (@rushandball) July 27, 2021
🔠 Группа B
🇸🇪 Швеция – ⚪ Команда ОКР – 36:24 (15:9)#ROCTeam #Tokyo2020
📸: IHF pic.twitter.com/MVyJmCdt9y