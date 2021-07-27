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Женская сборная России по гандболу проиграла Швеции

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские гандболистки уступили соперницам из Швеции в матче группового турнира Олимпийских игр, проходящих в Токио.

Результат встречи - 36:24 (15:9) в пользу команды Швеции.

Самым результативным игроком встречи стала шведка Карин Стромберг, набравшая 8 очков. Лучшая из россиянок - Полина Ведехина (5 очков).

Россия идет на четвертом месте в группе B, набрав 1 очко. Лидирует Швеция, имеющая в активе 4 балла.

В следующем матче россиянки встретятся с соперницами из Венгрии, игра пройдет 29 июля.

В плей-офф выходят четыре лучшие команды из каждой группы.

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