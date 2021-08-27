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Россиянка Пикалова завоевала серебро Паралимпиады в заплыве на 100 м

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российская пловчиха Дарья Пикалова стала серебряным призером летней Паралимпиады в Токио, финишировав второй в заплыве на 100 м на спине среди спортсменок с нарушением зрения.

Ее время – 1 минута 08,76 секунды. Она отстала на 0,32 секунды от британки Ханны Рассел.

Третье место заняла бразильянка Мария Каролина Гомес.

Теперь в активе российской паралимпийской сборной на Играх в Токио 19 медалей – по 6 золотых и серебряных, а также 7 бронзовых.

Паралимпиада-2020 Токио

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