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11 медалей завоевали россияне на Паралимпиаде в четверг

11 медалей завоевали россияне на Паралимпиаде в четверг
Велогонщик Михаил Асташов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали заработали российские паралимпийцы на Играх в Токио в четверг.

Обладателями наград высшего достоинства в отчетный соревновательный день стали велогонщик Михаил Асташов в гонке преследования на 3000 м на треке, пловец Андрей Калина на дистанции 100 м брассом и фехтовальщик Александр Кузюков в турнире шпажистов на колясках в категории В.

Второе место заняли пловцы Андрей Граничка (200 м комплексным плаванием) и Артем Исаев (100 м брассом), а также шпажисты-колясочники Максим Шабуров (категория А) и Виктория Бойкова (B).

Бронзовые медали выиграли пловцы Артем Жданов (100 м вольным стилем), Дмитрий Бартасинский (100 м брассом), Владимир Сотников (100 м на спине) и Аделина Разетдинова (100 м брассом).

Теперь в активе сборной России 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. С этими показателями она занимает третье место в общем зачете.

Возглавляет зачет Китай (8, 5, 10), на втором месте находится Великобритания (6, 7, 3).

Паралимпиада-2020 Токио

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