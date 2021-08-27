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Российские шпажисты выиграли золото Паралимпиады в командном турнире

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по фехтованию завоевала звание чемпиона Паралимпийских игр в Токио, выиграв командный турнир шпажистов на колясках.

В финале российская команда, в составе которой выступили Александр Куюков, Артур Юсупов и Максим Шабуров, победила соперников из сборной Китая - 45:39.

Ранее женская сборная России (Юлия Майя, Алена Евдокимова, Виктория Бойкова) стала обладателем "бронзы" выиграв в матче за третье место у шпажисток из Гонконга.

В активе сборной России на Паралимпиаде в Токио теперь 8 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Паралимпиада-2020 Токио

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