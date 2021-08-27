Поиск

Российский легкоатлет Вдовин завоевал серебро Паралимпиады в забеге на 100 м

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российский легкоатлет Андрей Вдовин стал серебряным призером летних Паралимпийских игр в Токио, финишировав вторым в забеге на 100 м.

Время спортсмена - 11,18 секунды.

Первое место занял представитель США Ник Мэйхью, установивший мировой рекорд - 10,95. Третьим финишировал индонезиец Саптойоги Пурномо (11,31).

Еще один российский спортсмен, Чермен Кобесов занял четвертое место (11,32).

Число медалей, завоеванных российскими спортсменами на Паралимпиаде в Токио, достигло 25.

Паралимпиада-2020 Токио

Новости по теме

Новости

Три золота завоевали российские спортсмены на Паралимпиаде в пятницу

Россиянин Хинчагов выиграл Паралимпиаду в толкании ядра

"Локомотив" и "Спартак" узнали соперников по Лиге Европы УЕФА

"Локомотив" и "Спартак" узнали соперников по Лиге Европы УЕФА

Российские шпажисты выиграли золото Паралимпиады в командном турнире

Россиянка Шабалина выиграла второе золото Паралимпиады в плавании

СМИ сообщили о договоренностях "Манчестер Сити" и Роналду по переходу

"Зенит" обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ

"Зенит" обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ

Лучшим игроком по версии УЕФА признан полузащитник "Челси" Жоржиньо

Сборная России вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

"Зенит" узнал соперников по групповому раунду Лиги чемпионов УЕФА

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код