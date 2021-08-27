Российский легкоатлет Вдовин завоевал серебро Паралимпиады в забеге на 100 м
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российский легкоатлет Андрей Вдовин стал серебряным призером летних Паралимпийских игр в Токио, финишировав вторым в забеге на 100 м.
Время спортсмена - 11,18 секунды.
Первое место занял представитель США Ник Мэйхью, установивший мировой рекорд - 10,95. Третьим финишировал индонезиец Саптойоги Пурномо (11,31).
Еще один российский спортсмен, Чермен Кобесов занял четвертое место (11,32).
Число медалей, завоеванных российскими спортсменами на Паралимпиаде в Токио, достигло 25.