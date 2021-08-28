Три российских паралимпийца завоевали бронзу Игр в настольном теннисе

Сборная России опустилась на третье место в медальном зачете

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россияне Юрий Ноздрунов, Надежда Пушпашева и Раиса Чебаника стали бронзовыми призерами летних Паралимпийских игр в Токио.

Они потерпели поражения в полуфинальных поединках в своих паралимпийских категориях. Поскольку в данной дисциплине матчи за третье место не проводятся, проигравшие в полуфинальных парах автоматически получают бронзовые медали.

Число медалей, завоеванных российскими спортсменами на Паралимпиаде, достигло 31 – 10 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых. Сборная России опустилась на третью строчку в медальном зачете. Лидирует Китай (20, 12, 19), на второе место поднялась Великобритания (12, 11, 14).