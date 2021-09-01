Урок футбола ввели в 150 школах восьми регионов России

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - С 1 сентября 150 общеобразовательных школ восьми регионов России принимают участие в проекте "Футбол в школе", в рамках которого третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок футбола, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ради проекта Минпросвещения России и РФС создали модуль "Футбол" в учебной программе предмета "Физическая культура". Модуль утвержден в статусе федерального государственного образовательного стандарта.

В 2021 году в проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики, а также Санкт-Петербурга.

Во все школы РФС за счет собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола.

Занятия футболом будут проводиться как для мальчиков, так и для девочек. Кроме того, уже на первом этапе проект предполагает организацию на муниципальном уровне школьных футбольных лиг - регулярных соревнований между школами.

С 2022 года РФС совместно с Минспортом России и Минпросвещения России планирует запустить Единую лигу для всех школ.

Планируется, что в следующем году в него будут вовлечены в общей сложности более 2500 общеобразовательных школ из 40 субъектов РФ.

"Появление футбола в учебном плане, а также регулярные соревнования между школами помогают решить сразу две задачи. Во-первых, укрепить здоровье населения, повысить массовость занятий физкультурой и спортом. Во-вторых, создать дополнительные возможности для появления новых молодых игроков в нашем профессиональном футболе. Начав занятия футболом в школе, ребенок может увлечься этим видом спорта, после чего перейти в ДЮСШ. Там он сможет продолжить свое футбольное обучение и потенциально - вырасти в профессионального футболиста", сказал президент РФС Александр Дюков.

"Ключевой задачей проекта при этом является обучение педагогов, чтобы они проводили занятия футболом по современным методикам", - отметил он.

Ключевым элементом проекта "Футбол в школе" является обучение школьных педагогов основам футбола и современным методикам проведения занятий этим видом спорта. Специалисты РФС разработали методический комплект, в том числе, для урока футбола в 1-4 классах.

Кроме того, на образовательной платформе "Академии РФС" был запущен бесплатный онлайн-курс обучения "Массовый футбол", дающий тренерскую лицензию "Е-РФС". Обучение проводится бесплатно и рассчитано в первую очередь на школьных учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования.

На данный момент обучение прошли уже более 1 200 человек. В ближайшее время РФС запустит также обучающий видеокурс.

Предполагается, что дети, наиболее заинтересовавшиеся футболом в рамках уроков физкультуры, смогут продолжить обучение на факультативных занятиях и секциях, которые будут создаваться при школах.