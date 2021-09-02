ФК "Зенит" подписал контракт с вратарем Крицюком

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Состав петербургского "Зенита" пополнил вратарь Станислав Крицюк.

"2 сентября футбольные клубы "Зенит" и "Жил Висенте" (Португалия) достигли соглашения о переходе вратаря. Контракт с игроком подписан по схеме "1+1", - сообщает пресс-служба "Зенита"

30-летний вратарь - воспитанник академии футбола имени Юрия Коноплева. В 2008 году он дебютировал за димитровградскую "Академию" во втором дивизионе. Затем выступал за "Тольятти" и "Академию". В 2013 году россиянин стал игроком португальской команды "Брага". В течение сезона выступал за вторую команду и "Риу Аве" на правах аренды. В основном составе "Браги" дебютировал 18 августа 2014 года, в общей сложности отыграл 39 матчей.

25 января 2016 года Крицюк стал игроком "Краснодару", за эту команду он играл сначала на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт.

На счету Крицюка 72 матча в "Краснодаре" за четыре года.

В 2020 году вратарь вернулся в Португалию, где отыграл сезон за "Белененсеш". В июне 2021 года присоединился к "Жил Висенте".

За сборную России Крицюк провел два товарищеских матча - против Литвы 26 марта 2016 года и Катара 10 ноября 2016 года.