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Россияне Сидоров и Поддубская завоевали бронзовые медали Паралимпиады в тхэквондо

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские тхэквондисты Даниил Сидоров и Анна Поддубская стали бронзовыми призерами летних Паралимпийских игр в Токио.

В поединке за бронзу в весовой категории до 61 кг Сидоров нанес поражение представителю Франции Бофа Конга. В категории до 49 кг Поддубская одержала победу над украинкой Викторией Марчук.

Общее число наград, завоеванных российскими паралимпийцами на Играх в Токио, достигло 97.

Паралимпиада-2020 Токио

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