Россияне Сидоров и Поддубская завоевали бронзовые медали Паралимпиады в тхэквондо
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские тхэквондисты Даниил Сидоров и Анна Поддубская стали бронзовыми призерами летних Паралимпийских игр в Токио.
В поединке за бронзу в весовой категории до 61 кг Сидоров нанес поражение представителю Франции Бофа Конга. В категории до 49 кг Поддубская одержала победу над украинкой Викторией Марчук.
Общее число наград, завоеванных российскими паралимпийцами на Играх в Токио, достигло 97.