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Вратарь Песьяков покинул расположение сборной России по футболу

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России принял решение отпустить вратаря Сергея Песьякова в клуб "Ростов", остальные игроки продолжают подготовку к сентябрьским матчам отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

"На первом этапе подготовительного сбора для выбора "первого номера" на матч с Хорватией мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей. Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча, и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в "Ростов", чтобы он там продолжал тренироваться", - приводит слова Кафанова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Остальные вратари останутся до конца этого сбора", - отметил Кафанов.

Накануне из-за травмы Новогорск покинул защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков.

В среду сборная России в Лужниках сыграла вничью (0:0) со сборной Хорватии в рамках отбора на ЧМ-2022.

4 сентября россияне в Никосии сыграют с Кипром, а 7 сентября в Москве встретятся с Мальтой.

футбол ЧМ-2022

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