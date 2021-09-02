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Волейболисты сборной России проиграли Турции на старте ЧЕ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Турции в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы среди мужчин.

Результат встречи – 3:1 (29:27), 16:25, 25:21, 25:19 в пользу турецких волейболистов.

Игра прошла в финском Тампере. Помимо Финляндии турнир принимают Польша, Чехия и Эстония.

Сборная России представляет группу С, где команде предстоит также сыграть с Финляндией, Испанией, Нидерландами и Северной Македонией.

Для выхода в 1/8 финала надо попасть в число четырех лучших команд в группе.

Сборная России является двукратным чемпионом Европы, лучшей в континенте она становилась в 2013 и 2017 гг. Действующий чемпион – Сербия.

волейбол

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