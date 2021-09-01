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Женская сборная России по волейболу выбыла из чемпионата Европы

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Волейболистки сборной России потерпели поражение от соперниц из команды Италии в матче 1/4 финала женского чемпионата Европы.

Результат встречи в Белграде – 3:0 (25:20, 25:8, 25:15) в пользу команды Италии.

Таким образом, сборная России выбывает из борьбы за медали.

Чемпионат Европы-2021 проходит в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Сборная России является шестикратным чемпионом Европы, в последний раз она выигрывала титул в 2015 году. После этого золото ЧЕ дважды подряд выиграла Сербия, которая носит звание действующего чемпиона.

волейбол

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