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Путин не исключил проведения в России Олимпиады-2036

По словам президента, это станет возможным, если "не будет примесей политического характера"

Путин не исключил проведения в России Олимпиады-2036
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия будет организатором летних Олимпийских игр 2036 года, если этому не помешает политизация спорта.

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"Надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет примесей политического характера. В таком случае мы не исключаем проведения Олимпийских игр в Российской Федерации. И Дальний Восток, Владивосток - одна из перспективных площадок", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ, отвечая на вопрос, может ли Владивосток стать столицей Олимпиады-2036.

Путин отметил при этом, что проведение подобных масштабных спортивных состязаний - "дело достаточно затратное". Вместе с тем он указал и на положительный эффект от них, в частности развитие инфраструктуры. В качестве примера было приведено строительство Дальневосточного федерального университета, в котором и проводится пленарное заседание ВЭФ.

Оценивая шансы Владивостока для проведения Олимпиады-2036, российский лидер заявил, что "должны созреть необходимые условия, в том числе для того, чтобы Россия могла полноценно участвовать в крупных международных соревнованиях".

"А это зависит не от нас, а от тех, кто политизирует международный спорт. Надеюсь, что объединительных площадок, таких как искусство, спорт, борьба с общими вызовами уже достаточно для того, чтобы мы руководствовались соображениями общих интересов, а не какими-то политико-эгоистичными соображениями", - сказал Путин.

Ранее подачу заявки анонсировал глава города Владивосток Константин Шестаков.

"Мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года", - сказал он, уточнив, что "шансы не так высоки".

Ранее сообщалось, что летнюю Олимпиаду-2036 хочет провести Казань.

Россия становилась хозяйкой Олимпийских игр дважды: в 1980 году в Москве летние Игры и 2014 году - в Сочи зимние.

Владимир Путин Владивосток Олимпийские игры

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