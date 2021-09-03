Игроки НХЛ примут участие в ОИ-2022

Хоккеист Кирилл Капризов Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ), Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) и Международная федерация хоккея (ИИХФ) достигли совместного соглашения об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине.

"Соглашение было заключено после нескольких месяцев переговоров между тремя организациями по обеспечению более безопасного и надежного участия всех игроков НХЛ, соревнующихся в Играх", - говорится в сообщении пресс-службы НХЛ.

В сообщении при этом подчеркивается, что игроки НХЛ не будут отправлены на Олимпиаду в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Это будет шестой зимний олимпийский хоккейный турнир среди мужчин, в котором участвуют хоккеисты НХЛ, начиная с Игр в Нагано в 1998 году.

Игроки НХЛ не принимали участия в последних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 , когда российские хоккеисты в финале обыграли Германию со счетом 4:3: победную шайбу в овертайме провел игравший тогда за ЦСКА Кирилл Капризов. Ныне он является хоккеистом НХЛ "Миннесота" и становится кандидатом на участие в Играх в Пекине.

Хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.